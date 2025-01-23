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Названы самые подешевевшие продукты в России

АКОРТ: в России больше всего подешевели гречневая крупа и яйца
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Наиболее подешевевшими продуктами в России по итогам 2024 года стали гречневая крупа и куриные яйца, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщили в ассоциации, за прошедший год цена гречневой крупы снизилась в среднем на 14,8%, а куриных яиц — на 11,16%. За отчетный период также подешевели свинина (-2,3%), тушки бройлера (-2,1%) и баранина (-0,25%), уточнили в организации.

На этой неделе председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что в России продолжает дешеветь лососевая икра после новогодних праздников.

В четверг в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) сообщили, что стоимость продуктов питания для приготовления борща по итогам 2024 года выросла до 32%. Отмечается, что дешевле будет приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины.

Ранее ретейлеры оценили идею ввести обязательный фудшеринг в магазинах.

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