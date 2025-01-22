Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подешевела красная икра

В РФ снизились цены на лососевую икру после новогодних праздников
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В России продолжает дешеветь лососевая икра после новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.», — сказал он.

Панин отметил, что это примерно на 10% меньше декабрьских цен и на 15-20% ниже стоимости красной икры в ноябре.

«Прогноз о том, что цена в 13 тыс. руб. за кг красной икры была явно «перегретой» и в декабре — январе будет снижение, подтверждается рынком», — подчеркнул он.

В декабре Панин сообщил, что Россия в 2024 году экспортировала чуть больше тысячи тонн красной икры, или около 10% от общего производства.

До этого бывший футболист «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов заявил, что не купил красную икру для новогоднего стола из-за ее дороговизны.

Ранее бывший сожитель украл у ростовчанки 12 банок черной икры на 300 тыс. руб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами