В России подешевела красная икра

В РФ снизились цены на лососевую икру после новогодних праздников

В России продолжает дешеветь лососевая икра после новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.», — сказал он.

Панин отметил, что это примерно на 10% меньше декабрьских цен и на 15-20% ниже стоимости красной икры в ноябре.

«Прогноз о том, что цена в 13 тыс. руб. за кг красной икры была явно «перегретой» и в декабре — январе будет снижение, подтверждается рынком», — подчеркнул он.

В декабре Панин сообщил, что Россия в 2024 году экспортировала чуть больше тысячи тонн красной икры, или около 10% от общего производства.

До этого бывший футболист «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов заявил, что не купил красную икру для новогоднего стола из-за ее дороговизны.

Ранее бывший сожитель украл у ростовчанки 12 банок черной икры на 300 тыс. руб.