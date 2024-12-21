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Ретейлеры оценили идею ввести обязательный фудшеринг в магазинах

АКОРТ выступила против обязательного фудшеринга в российских магазинах
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Инициатива обязать магазины ставить «социальные полки» с бесплатными продуктами для нуждающихся (фудшеринг) избыточна и сложно реализуема, заявил «Газете.Ru» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Идея сохранения и передачи продуктов людям, которые не могут себе позволить покупку, звучит правильно и способствует не только борьбе с социальной напряженностью, но и решению экологических вызовов. Крупные торговые сети уже несколько лет реализуют программы по передаче непроданных, но пригодных к употреблению товаров на благотворительность. Однако такие программы — это частные инициативы отдельных компаний. Возможность оказывать социальную поддержку не должна быть обязательным требованием для бизнеса», — сказал Караваев.

По его словам, многие российские магазины попросту не смогут организовать и постоянно пополнять полки с бесплатными продуктами.

«Инициатива сделать фудшеринг обязательным для всех участников рынка представляется не только избыточной, но и сложно реализуемой по множеству причин. Прогнозировать количество или долю товаров с «истекающим» сроком годности в различных магазинах невозможно, поэтому обязать продавцов размещать их на «социальных полках» нельзя. Также нет возможности настроить автоматизированные бизнес-процессы контроля продажи товаров именно с истекающим сроком годности по всем необходимым категориям продуктов. Кроме того, в небольших магазинах физически невозможно организовать отдельные полки для таких программ, а многие группы товаров требуют раздельного и специального размещения в связи с соблюдением температурного режима или иных требований к хранению», — констатировал Караваев.

Законодательно обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи продуктов нуждающимся предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Письмо с такой инициативой он направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

По словам Миронова, сегодня многие магазины уже занимаются фудшерингом, но не так масштабно, как могли бы. Проблема заключается в том, что компании вынуждены платить НДС, если отдают продукты на благотворительность. Инициатива же предполагает определенные налоговые льготы для участников проекта «Социальная полка».

Ранее правительство поддержало законопроект о введении механизма фудшеринга.

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