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Стало известно, на сколько выросла цена на отделочные материалы

Infoline: стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,8%
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Средние траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в целом по России подорожали на 12,8% относительно показателя 2023 года, до 10 тысяч рублей за 1 кв. м, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков консалтингового агентства Infoline.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 11,1%, до 10,3 тысячи рублей за 1 кв. м, в Москве — на 14,8%, до 9,7 тысячи рублей за 1 кв. м. За 2023 год прирост в этих городах оценивали в 13,3 и 12,4% соответственно.

По подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианный чек при покупке товаров для строительства и ремонта в 2024 году составил 9,3 тысячи рублей.

В первой половине января основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян сообщил, что стоимость ремонта квартиры к апрелю повысится в России на 15%. А к концу года, по его словам, цены на ремонт повысятся на 20%. Причем в своих расчетах специалист не учитывает стоимость расходных материалов.

Как уточнял Симонян, черновая отделка в 2025 году подорожает на 10—20%, чистовая — на 20%. Косметический ремонт обойдется минимум в 30 тысяч рублей за один квадратный метр и для 37-метровой квартиры составит более 1,1 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян сами делают ремонт.

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