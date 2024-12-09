Стало известно, на сколько выросла стоимость приготовления селедки под шубой

Стоимость приготовления закусочного салата «селедка под шубой» на четыре персоны в 2024 году поднялась до 263 руб. в 2024 году. Рост относительно 2023 года составил +13%, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Росстата по итогам октября.

Как сказано в отчетности статистического ведомства, с начала года больше всего подорожал картофель (+65%). Репчатый лук и свекла повысились в цене соответственно на 26% и 23%.

Цена приготовления салата оливье составила 529 руб., сказано в материалах Росстата. Подорожание составило 9% относительно 2023 года.

В понедельник категорийный менеджер сети OBI Алексей Осипов рассказал, что минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в среднем в три-пять тысяч руб. Такой набор подорожал относительно прошлого года на 10%.

На прошлой неделе маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что цены на зимние шины премиум-сегмента в России увеличились почти на 15% с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года.

Ранее аналитик рассказала, как изменятся цены на электричество в 2025 году.