В России резко подорожал апельсиновый сок

Экономист Абрамов: апельсиновый сок за год подорожал на 56%

В декабре 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,5% к декабрю 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал его создатель — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Индекс вырос на 11,5%. Это будет немного выше ожидаемого за 2024 год официального уровня инфляции. В 2024 году подорожали апельсиновый сок J7 (+56%), сельдь «Матиас» (+43,4%), сливочное масло «Домик в деревне» (+37,6%), молоко «Домик в деревне» (+28,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+24%), самый дешевый белый хлеб (+23,7%), черный чай «Акбар» (+19,9%), куриные яйца «Окские» категории С1 (+7,1%), бананы (+6,7%) и куриные тушки (+5,6%)», — отметил экономист.

Он добавил, что за год подешевели конфеты «Мишка косолапый» (-44%), морковь (-32,5%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-3,4%).

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С 28 декабря 2024 по 5 января 2025 года Индекс Мишек снизился на -0,1% после роста на +3,1% неделю назад, уточнил экономист.

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Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

В ноябре 2024 года Индекс Мишек вырос на 2,4% к аналогичному месяцу 2023-го. По данным ЦБ, на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в России составила 9,5%.

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