Отбор газа в Евросоюзе достиг максимума за четыре года

GIE: отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров в сутки впервые с 2021 года

Объем отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 млрд кубометров впервые с 2021 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

На фоне ускоренных темпов отбора газа суммарные запасы топлива в европейских ПХГ опустились ниже 59% от их совокупной вместимости. С начала нынешнего отопительного сезона (с 29 октября 2024 года) страны Евросоюза израсходовали в общей сложности более 43 млрд кубометров топлива, уточнили в GIE.

На прошлой неделе в GIE раскрыли данные, согласно которым во Франции, Нидерландах и Хорватии объем запасов газа опустился ниже отметки в 50% от суммарной вместимости местных подземных хранилищ.

Во второй половине января газета Neue Zurcher Zeitung написала, что отказ от использования российского газа серьезно ударил по промышленности Германии. Газета назвала особенно затруднительным положение в секторах по производству бумаги, стекла, цемента, стали и алюминия.

Ранее стало известно, что закупки Европой российского СПГ упали до минимума с августа.