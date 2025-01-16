Названы последствия отказа от российского газа для Германии

Отказ от использования российского газа серьезно ударил по промышленности Германии, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

Газета назвала особенно затруднительным положение в секторах по производству бумаги, стекла, цемента, стали и алюминия.

По данным издания, в общей сложности в этих сферах занято не более 15% немецких промышленных рабочих. Как написал автор материала, после спада объема производства в марте 2022 года эти предприятия так и не восстановились полностью.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что Европейский союз планирует постепенно отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) и ввести запрет на импорт алюминия из России.

По словам собеседников издания, сроки и масштаб ограничений на поставки российского алюминия еще не определены. Также пока неизвестно, в каком формате планируется отказаться от поставок СПГ из России.

В первой половине января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Германия продолжает закупать российские энергоносители через третьи лица.

Ранее в МИД РФ отреагировали на 15-й пакет санкций.