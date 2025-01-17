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Закупки Европой российского СПГ упали до минимума с августа

РИА Новости: экспорт российского СПГ в ЕС сократился до 592,2 млн евро в ноябре
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Стрингер/РИА Новости

Доходы российских экспортеров сжиженного природного газа от продаж европейским странам снизились на 18% в ноябре 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Eurostat.

В ноябре доходы России от продажи этого вида топлива европейским странам упали до €592,2 млн. Достигнутый результат оказался минимальным с августа. А с января по ноябрь 2024 года экспорт российского СПГ в страны ЕС упал на 15% относительно такого же периода 2023 года, до €6,3 млрд.

Главным импортером этого вида российского топлива в ЕС в ноябре оказалась Франция, закупившая СПГ на сумму €240,5 млн. В годовом выражении Франция купила у России СПГ меньше на 8%. На втором месте Испания с тратами на российский СПГ в €232,6 млн (-11%). Третьими стали Нидерланды с показателем в 103,9 млн (+12%).

На этой неделе директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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