Центробанк объяснил ускорение инфляции выше прогноза

Ускорение годовой инфляции выше прогноза Банка России обусловлено недооценкой динамики спроса в экономике и ослаблением рубля после введения американских санкций США на российские банки в ноябре. Об этом заявили в регуляторе РБК.

В своем прогнозе, выпущенном в октябре, ЦБ оценивал инфляцию по итогам 2024 года в диапазоне 8–8,5%, но по факту, отмечает издание, она составила 9,52%.

«Ускорение инфляции выше прогноза (до 9,52%) обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ подчеркнули, что спрос на импорт вместе с эффектами от усиления санкций создал проблемы с переводами экспортных платежей и дополнительный спрос на валюту внутри РФ, что привело к ослаблению рубля в последних двух месяцах прошлого года.

14 января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки в первой половине этого года. Он подчеркнул, что не знает, будет ли она повышаться.

Ранее аналитики оценили возможность девальвации рубля в 2025 году.