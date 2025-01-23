Названа средняя сумма трат на капитальный ремонт в 2025 году

Капитальный ремонт квартиры в России в 2025 году в среднем обойдется в сумму от 30 до 35 тысяч рублей за квадратный метр, пишет издание NEWS.ru со ссылкой на сообщение эксперта в сфере строительства Александра Агапова.

Он уточнил, что за косметический ремонт квартиры площадью 60 кв. м придется заплатить не менее 1,8 млн рублей. Минимальная стоимость капитального ремонта составит 60–70 тысяч рублей за «квадрат», и получается, что капитальный ремонт такой квартиры будет стоить не менее 3,6 млн рублей. Агапов добавил, что ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10–20%.

В четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков консалтингового агентства Infoline написала, что средние траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в целом по России увеличились на 12,8% относительно показателя 2023 года, до 10 тысяч рублей за 1 кв. м.

В первой половине января основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян сообщил, что стоимость ремонта квартиры к апрелю повысится в России на 15%. А к концу года, по его словам, цены на ремонт повысятся на 20%. Причем в своих расчетах специалист не учитывает стоимость расходных материалов.

Ранее стало известно, сколько россиян сами делают ремонт.