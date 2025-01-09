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Названо, на сколько подорожает косметический и капитальный ремонт в 2025 году

Строительный эксперт Симонян: стоимость ремонта квартир повысится на 20%
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Archi_Viz/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость ремонта квартиры к апрелю повысится в России на 15%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение основателя строительной студии «Параллель» Тиграна Симоняна.

А к концу года, по его словам, цены на ремонт повысятся на 20%. Причем в своих расчетах специалист не учитывает стоимость расходных материалов.

Как уточняется, черновая отделка в 2025 году подорожает на на 10% — 20%, чистовая — на 20%. Косметический ремонт обойдется минимум в 30 тысяч рублей за один квадратный метр и для 37-метровой квартиры составит более 1,1 млн рублей. Капитальный ремонт одного квадратного метра обойдется минимум в 60 тысяч рублей (или 2,2 млн рублей за 37 кв.м). Если при капитальном ремонте потребуется дизайн-проект и меблировка квартиры, то цена может вылиться в 5 млн рублей.

В ноябре эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов сообщил, что ситуация на рынке ремонтных услуг и стройматериалов складывается довольно непростая, и есть несколько важных факторов, которые стоит учитывать при планировании ремонта.

Ранее стало известно, сколько россиян сами делают ремонт.

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