Стало известно, сколько россиян сами делают ремонт

Согласно опросу, 40% россиян предпочитают делать ремонт в квартире самостоятельно, без привлечения профессионалов, чтобы сэкономить. Такие данные приводит страховая компания «Росгосстрах» по результатам собственного исследования, копия есть у «Газеты.Ru».

Основной мотивацией для них является экономия средств (54%). Кроме того, 29% уверены в собственных силах, а 17% не доверяют работе профессиональных бригад. 39% россиян привлекают для ремонта специалистов, 22% совмещают самостоятельную работу и услуги мастеров.

В последний раз большинство россиян (56%) делали ремонт менее 9 лет назад, а 16% сделали его в 2023 году. Каждый десятый респондент обновляет жилье в настоящее время.

При этом 71% тратят на обновление квартиры не более 500 тыс. рублей. Лишь 21% вкладывают в ремонт более 1 млн рублей.

По словам 26% опрошенных, они брали кредит для оплаты работ. Подорожание стройматериалов и услуг заставило многих экономить в процессе ремонта. 36% пришлось выбирать более дешевую технику, 27% — сантехнику, 22% — отделочные материалы.

«Часто при ремонте ключевые вопросы связаны с дизайном или мебелью. Однако важно учитывать риски — замену коммуникаций, порчу материалов. В 2023 году мы выплатили по имущественным рискам граждан более 2 млрд рублей», — отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлия Серова.

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