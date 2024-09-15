В Кремле заявили, что экономика позволяет продолжать СВО до достижения ее целей

Экономика России позволяет продолжать спецоперацию, пока не будут достигнуты ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Экономика РФ позволяет продолжать спецоперацию до достижения ее целей. Россия успешно справляется с поддержкой армии», — сказал Песков.

5 сентября генерал-майор ВС РФ Апти Алаудинов заявил о победе в СВО. По его словам, победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами. В российском военном ведомстве тем времени сообщили, что продолжается и проведение военной операции, и отражение попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

В свою очередь Песков прокомментировал слова Алаудинова, отметив, что для завершения конфликта на Украине еще много предстоит сделать.

Ранее Путин назвал первоочередную задачу России в зоне СВО.