В Финляндии решили продать конфискованную у россиян турбазу на границе с Ленобластью

В Финляндии выставили на торги конфискованную у россиян турбазу около границы РФ

В Финляндии агентство по взысканию долгов Ulosotto выставило на продажу конфискованный у россиян дачный поселок Миехиккяля, который расположен неподалеку от пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» рядом с границей РФ. Об этом сообщает издание 47news.

Торги пройдут до 2 февраля в форме онлайн-аукциона. Лот включает в себя несколько коттеджей с террасами, большой дом, столовую и сауну.

В 2013 году несколько россиян приобрели за €450 тыс. бывший «пионерлагерь», отремонтировали его и начали сдавать коттеджи в аренду. Известно, что одной из совладельцев объекта является Клавдия Лузан из Ленинградской области.

В середине ноября финские приставы арестовали более чем 30 объектов российской недвижимости в Финляндии по иску украинских компаний. Стоимость новых конфискованных объектов превышает €10 млн.

До этого пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». В рамках того же дела были арестованы участок земли и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Во время действия ареста Россия не может передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Ранее был назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии.