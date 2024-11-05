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Назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии

ТАСС: самый дорогой объект недвижимости РФ под арестом Финляндии стоит €10 млн

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Sergei Grits/AP

Самый дорогой объект российской недвижимости, арестованный в Финляндии, оценили в €10 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы судебных приставов.

Речь идет о здании в престижном районе столицы Финляндии Лауттасаари. В нем разместилась компания Kiint Oy. Фирма зарегистрирована на россиянок Евгению Калягину и Ирину Платонову, а также гражданку Финляндии Ирину Темонен.

Средняя стоимость остальных арестованных объектов недвижимости РФ составляет около €300 тыс.

На прошлой неделе пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». До этого в рамках того же дела были арестованы участок земли и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Во время действия ареста РФ не может передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Ранее в Финляндии допустили дальнейший арест собственности России.

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