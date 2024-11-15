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В Финляндии арестовали еще более 30 объектов недвижимости России

Приставы Финляндии дополнительно арестовали более 30 объектов недвижимости РФ

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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Приставы дополнительно арестовали более чем 30 объектов российской недвижимости в Финляндии по иску украинских компаний. Об этом сообщает агентство STT.

Стоимость новых конфискованных объектов превышает €10 млн. Помимо 10 квартир, принадлежащих РФ, которые были изъяты властями Финляндии в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов. Ранее к ним применялись ограничительные меры.

До этого пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». В рамках того же дела были арестованы участок земли и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Во время действия ареста Россия не может передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет оспаривать в судебном порядке конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины.

Ранее был назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии.

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