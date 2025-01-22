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Путин назвал кредитование важным для экономического роста России

Путин заявил, что замедление кредитования создаст риски для экономического роста
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Depositphotos

Замедление кредитования создаст риски для экономического роста России. Об этом на видеоконференции по вопросам экономики заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста, мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом. Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции», — заявил Путин.

Недавно сервис альтернативного кредитования Moneyman в ходе собственного исследования выяснил, что спрос россиян на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов снизился до минимума за последние пять лет

Во второй половине ноября 2024 года из опроса Moneyman стало известно, что три четверти опрошенных россиян — 75,3% — получили отказ в кредите от банка в сентябре-октябре 2024 года. Не получал отказов только каждый пятый опрошенный — 19,8%. Остальные 4,9% затруднились с ответом.

Ранее стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите.

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