Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите

«Робот Займер»: 74% россиян получили отказ в банке за последний год

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Большинство — 74,3% — опрошенных россиян столкнулись с отказом банка в кредите в этом году или второй половине прошлого года. Это следует из опроса компании «Робот Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

О том, что их заявка на кредит была удовлетворена, заявили только 13,6%. Еще 12,1% не обращались в банки за займами.

Из тех, кому пришлось столкнуться с отказом в банке, 83,9% обратились за микрозаймом и получили его. Еще 8,1% респондентов говорят, что отправили заявку на микрозаем, но получили отказ. В то же время, 8% не стали запрашивать микрозаем после негативного решения по кредиту.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что микрофинансовые компании считают бывших банковских заемщиков более качественными, поэтому они рады их притоку. Макаров добавил, что приток начался после того, как ЦБ во второй половине 2023 года понизил для банков макропруденциальные лимиты (максимально допустимая доля необеспеченных потребительских кредитов россиян в общем объеме потребительских кредитов. — прим. ред.), и те стали часто отказывать россиянам.

Опрос был проведен в августе 2024 года среди 1500 россиян.

Ранее экономисты оценили идею ликвидировать микрозаймы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами