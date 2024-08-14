Стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите

Большинство — 74,3% — опрошенных россиян столкнулись с отказом банка в кредите в этом году или второй половине прошлого года. Это следует из опроса компании «Робот Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

О том, что их заявка на кредит была удовлетворена, заявили только 13,6%. Еще 12,1% не обращались в банки за займами.

Из тех, кому пришлось столкнуться с отказом в банке, 83,9% обратились за микрозаймом и получили его. Еще 8,1% респондентов говорят, что отправили заявку на микрозаем, но получили отказ. В то же время, 8% не стали запрашивать микрозаем после негативного решения по кредиту.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что микрофинансовые компании считают бывших банковских заемщиков более качественными, поэтому они рады их притоку. Макаров добавил, что приток начался после того, как ЦБ во второй половине 2023 года понизил для банков макропруденциальные лимиты (максимально допустимая доля необеспеченных потребительских кредитов россиян в общем объеме потребительских кредитов. — прим. ред.), и те стали часто отказывать россиянам.

Опрос был проведен в августе 2024 года среди 1500 россиян.

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