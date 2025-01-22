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В Совфеде призвали ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

Сенатор Гибатдинов: кредиты по онлайн-заявке нужно ограничить до 100 тыс. руб.
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Depositphotos

В России необходимо изменить законодательство в сфере кредитования, ограничив максимальную сумму займа по онлайн-заявке, считает член Совфеда Айрат Гибатдинов. Если человек запрашивает кредит на сумму более 100 тыс. рублей, необходимо требовать его личного присутствия в банке, заявил он в пресс-центре НСН.

Сенатор назвал проблемой тот факт, что порой платежеспособные и порядочные клиенты банка не могут получить кредит при личном присутствии, в то время как мошенникам, действующим от их лица, одобряются баснословные суммы. В качестве примера он привел обращение жителя Ульяновской области: грузчик в предпенсионном возрасте стал жертвой обмана из-за онлайн-заявки на два займа суммой более 2 млн рублей.

«Возникает вопрос, почему банк, не проверив, выдал кредит дистанционно», — подчеркнул Гибатдинов.

Он призвал ограничить максимальную сумму займа по онлайн-заявке в 100 тыс. рублей и обязать при желании получить кредит на большую сумму лично приходить в банк.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что онлайн и без проверки нужно выдавать займы только до 50 тыс. руб., при больших суммах кредит необходимо одобрять несколько часов или даже дней. После этого Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников, который займет 48 часов при заявке на кредит суммой выше 200 тыс. рублей.

Ранее была названа средняя сумма потребительского кредита.

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