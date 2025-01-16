В Госдуме объяснили, как будут работать новые правила оформления кредитов

Длительность «периодов охлаждения» при оформлении кредитов будет зависеть от суммы, которую желает получить клиент банка. Эта мера убережет россиян от необдуманных действий и падения в долговую яму из-за мошенников, объяснила RT член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников. Предполагается, что россияне смогут использовать их для тщательного анализа необходимости кредита, дополнительной оценки платежеспособности и обращения в полицию при необходимости.

Предполагается, что если россиянин запрашивает кредит суммой от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, то на обдумывание ему будут давать четыре часа после подписания договора. Если сумма больше 200 тыс. рублей, то «период охлаждения» займет 48 часов, пояснила депутат, подчеркнув, что распространяться это правило будет как на банки, так и на микрофинансовые организации.

По словам Бессараб, пожилые россияне часто просят депутатов о введении такой меры по заявлению физлица. В первую очередь это связано с мошенничеством — преступники заставляют россиян оформлять кредиты, загоняя их в долговую яму.

«Причем психология мошенников с каждым годом совершенствуется, они изучают возможности давления и влияния на людей, — отметила парламентарий. — Люди должны быть защищены. Мы считаем, что такой период крайне необходим. И каждый человек имеет право установить его для себя».

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