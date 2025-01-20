Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия увеличила объем продаж газа в Китай

Таможня КНР: в 2024 году Россия увеличила поставки СПГ в КНР на 3,3%
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличился на 3,3% по итогам 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что уровень продаж нарастили до 8,3 млн тонн. При этом стоимость поставленного газа сократилась на 3,5%, до $4,99 млрд.

В настоящее время Россия, пишет агентство, является третьим среди поставщиков этого вида топлива, уступая лишь Австралии (в 2024 году поставки из этой страны в КНР выросли на 8,5%, до 26,19 млн тонн) и Катару (+10,1% , до 18,34 млн тонн). Четвертое место занимает Малайзия (+8,6%, 7,69 млн тонн) и на пятом месте США (+ 4,4%, и 4,15 млн тонн).

Во второй половине ноября агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на почти $115,5 млрд, что больше на 4,1%, чем годом ранее. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами