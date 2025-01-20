Россия увеличила объем продаж газа в Китай

Таможня КНР: в 2024 году Россия увеличила поставки СПГ в КНР на 3,3%

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличился на 3,3% по итогам 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что уровень продаж нарастили до 8,3 млн тонн. При этом стоимость поставленного газа сократилась на 3,5%, до $4,99 млрд.

В настоящее время Россия, пишет агентство, является третьим среди поставщиков этого вида топлива, уступая лишь Австралии (в 2024 году поставки из этой страны в КНР выросли на 8,5%, до 26,19 млн тонн) и Катару (+10,1% , до 18,34 млн тонн). Четвертое место занимает Малайзия (+8,6%, 7,69 млн тонн) и на пятом месте США (+ 4,4%, и 4,15 млн тонн).

Во второй половине ноября агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на почти $115,5 млрд, что больше на 4,1%, чем годом ранее. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.