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Россия перенаправила часть поставок газа из Европы на юг и Китай

Новак: Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, существующая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок.

Новак отметил, что РФ увеличила поставки на юг, а по газопроводу «Сила Сибири» российская сторона выйдет в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. 

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз планирует сократить поставки российского газа, нарастив импорт сырья из-за океана.

Дипломат обратила внимание на доклад экс-главы Европейского Центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о будущем конкурентоспособности Евросоюза. Из него следует, что по итогам 2023 года цены на газ в ЕС оказались на 345% выше, чем в США. При этом расходы объединения на импорт топлива составили €390 млрд, что на 90% больше средних показателей 2017-2021 годов.

Ранее Европа сообщила о готовности к зиме без российского газа.

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