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Трамп прокомментировал идею приобретения TikTok американскими бизнесменами

Трамп заявил, что он был бы открыт идее приобретения TikTok Маском
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он теоретически открыт идее приобретения социальной сети TikTok Илоном Маском или другим крупным американским бизнесменом. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что уже встречался с владельцами соцсети.

Президент отметил, что кому-то из американских предпринимателей следует купить TikTok и отдать половину от него правительству США, тогда у них будет «отличный партнер».

21 января Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней.

Трамп отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Президент подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.

Подписывая указ, американский лидер, отметил, что у нынешних владельцев TikTok останется 50% компании, а другую половину получит «отличный партнер в лице США».

19 января TikTok заблокировали в США. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов оно снова заработало после обещания Трампа.

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.

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