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Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом

Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена
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Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил 78 нормативных актов, принятых предыдущим главой государства Джо Байденом. Их перечень содержится на сайте Белого дома.

Трамп подписал указ об отмене актов Байдена на митинге в Вашингтоне после церемонии инаугурации в присутствии своих сторонников. Перед подписанием президент назвал решения Байдена «разрушительными» и заявил, что отменит их в течение ближайших пяти минут.

Глава государства также подписал и другие указы, в частности, о приостановке процесса государственного регулирования до завершения формирования новой администрации, заморозке найма дополнительных государственных служащих до завершения формирования администрации, неиспользовании правительственных структур для борьбы с политическими оппонентами, свободе слова.

21 января сообщалось, что Трамп отдал первые поручения после вступления в должность президента.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

В Госдуме рассказали о трех амплуа Трампа.

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