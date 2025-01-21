Трамп подписал указ о работе TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, который откладывает введение запрета на соцсеть на 75 дней. Об этом сообщил телеканал CNN.

Указ предписывает министерству юстиции США не применять закон о контролируемых иностранных приложениях, который был принят бывшим президентом Джо Байденом. Закон требует, чтобы с 19 января TikTok был запрещен в США, если только он не будет продан американской компании или союзникам страны.

Он заявил журналистам, что изменил свое мнение о TikTok, потому что «ему удалось им воспользоваться».

Трамп отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса.

Президент подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.

19 января приложение заблокировали в США. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов оно снова заработало после обещания Трампа.

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.