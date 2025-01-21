Доходы российского бюджета в декабре стали рекордными

Российский бюджет в декабре прошлого года рекордно пополнился, несмотря на санкции США, направленные на срыв внешнеторговых платежей и ограничение доходов от экспорта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные российского Минфина.

По данным российского экономического ведомства, общая выручка бюджета в декабре достигла более 4 трлн рублей ($40 млрд), увеличившись на 28% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это самый высокий уровень, зафиксированный в данных министерства с января 2011 года, отметили в агентстве.

Во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Минфина написала, что траты российского бюджета по итогам декабря 2024 года стали рекордными. Уточнялось, что в предыдущем месяце, по предварительным данным, государство потратило 7,16 трлн рублей. На декабрь пришлось 17,8% от всех годовых вложений из бюджета.

В ноябре министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений.

Ранее США ввели новые санкции против «Газпрома» и НОВАТЭКа.