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США ввели новые санкции против «Газпрома» и НОВАТЭКа

США ввели санкции против СПГ заводов «Газпрома» и НОВАТЭКа
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минфин США ввел новые санкции против среднетоннажного завода «Газпрома» по сжижению природного газа (СПГ) на побережье Балтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, под ограничения попала компания ООО «Газпром СПГ Портовая». Кроме того, санкции введены против балтийского среднетоннажного производства ООО «Криогаз-Высоцк» (СП «НОВАТЭКа» и Газпромбанка).

Рестрикции также введены против гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, сына совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуфа, главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, главы «Татнефти» Наиля Маганова, главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова и главы «Башнефти» Владимира Чернова.

О том, что действующий президент США Джо Байден собирался уже на этой неделе объявить об очередных санкциях против России, 9 января сообщало агентство Reuters. По словам неназванного американского чиновника, новые санкции направлены против российской экономики.

Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России.

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