Силуанов рассказал об ожидаемом дефиците бюджета

Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам 2024 года оценивается на уровне 1,7% ВВП

По прогнозам, дефицит федерального бюджета на 2024 год составит 1,7% от ВВП, что полностью соответствует предыдущим ожиданиям. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого передает ТАСС.

«На уровне 1,7% и останется дефицит бюджета по итогу года», — добавил он в ответ на вопрос о соответствии данных предыдущим прогнозам.

Ранее Министерство финансов сообщало, что итоговый дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 1,7% ВВП.

20 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2025 году предусмотрен минимальный дефицит бюджета – 0,5% ВВП. По его словам, в феврале Банк России, с учетом инфляционной динамики, может начать постепенно снижать ключевую ставку — по 0,25-0,5% в месяц.

Ранее было подсчитано, когда запасы Фонда национального благосостояния будут полностью исчерпаны.