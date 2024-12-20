Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме спрогнозировали постепенное уменьшение ключевой ставки с конца февраля

Депутат ГД Аксаков: с конца февраля ставка ЦБ начнет постепенно снижаться
close
Максим Блинов/РИА Новости

В феврале Банк России, с учетом инфляционной динамики, может начать постепенно снижать ключевую ставку — по 0,25-0,5% в месяц. Такой прогноз в интервью Дума ТВ дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, все будет зависеть от работы правительства, депутатов и Центробанка.

«Сейчас предусмотрен минимальный дефицит бюджета – 0,5% ВВП в следующем году. В этом году почти 2% дефицит бюджета. Соответственно, если мы не будем наращивать дефицит бюджета, если мы будем исходить из тех параметров, которые заложены в утвержденный бюджет на следующий год, — 0,5% ВВП, — то этот фактор уже не будет работать на инфляцию», — разъяснил парламентарий.

Согласно его расчетам, январь 2025 года уйдет на сдерживание инфляционных процессов, а в феврале может уже наблюдаться падение инфляции, после чего регулятор начнет снижать ключевую ставку.

Аксаков добавил, что в декабре рост инфляции частично обусловлен предновогодними покупками.

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря, вопреки прогнозам, сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экономисты и финансовые аналитики в беседе с «Газетой.Ru» назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

Ранее Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами