В Госдуме спрогнозировали постепенное уменьшение ключевой ставки с конца февраля

В феврале Банк России, с учетом инфляционной динамики, может начать постепенно снижать ключевую ставку — по 0,25-0,5% в месяц. Такой прогноз в интервью Дума ТВ дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, все будет зависеть от работы правительства, депутатов и Центробанка.

«Сейчас предусмотрен минимальный дефицит бюджета – 0,5% ВВП в следующем году. В этом году почти 2% дефицит бюджета. Соответственно, если мы не будем наращивать дефицит бюджета, если мы будем исходить из тех параметров, которые заложены в утвержденный бюджет на следующий год, — 0,5% ВВП, — то этот фактор уже не будет работать на инфляцию», — разъяснил парламентарий.

Согласно его расчетам, январь 2025 года уйдет на сдерживание инфляционных процессов, а в феврале может уже наблюдаться падение инфляции, после чего регулятор начнет снижать ключевую ставку.

Аксаков добавил, что в декабре рост инфляции частично обусловлен предновогодними покупками.

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря, вопреки прогнозам, сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экономисты и финансовые аналитики в беседе с «Газетой.Ru» назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

Ранее Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале.