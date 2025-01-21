В Госдуме заявили о возможной дополнительной индексации пенсий

Российские пенсионеры могут уже в следующем месяце получить дополнительно проиндексированную пенсию. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что если правительство одобрит дополнительное повышение пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, то пенсионерам уже в феврале могут перечислить увеличенные выплаты, в том числе компенсацию за январский период.

Он уточнил, что пенсия, составлявшая 16 000 рублей, возрастет до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при повышении на 7,3% в январе.

20 января доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин заявил, что индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, уже полученные россиянами в январе.

15 января Росстат сообщил, что стоимость продовольствия увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.