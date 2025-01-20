«Акрон» снизил производство удобрений

«Акрон» в 2024 году снизил производство удобрений на 7%

Производитель минеральных удобрений «Акрон» в 2024 году снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом общий выпуск товарной продукции примерно на уровне 2023 года — 8,385 млн тонн. В 2025 году компания планирует выпустить около 9 млн тонн продукции, что на 7% больше, чем в прошлом году.

В декабре сообщалось, что российские производители полностью обеспечили потребность российского агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы.

В марте прошлого года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил перечень экономически значимых организаций. Туда вошел производитель минеральных удобрений АО «Акрон Групп».

Ранее было создано новое удобрение, увеличивающее скорость роста и размер растений.