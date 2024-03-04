Кабмин утвердил перечень экономически значимых компаний

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил перечень экономически значимых организаций. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в список вошли шесть крупных холдинговых компаний. Среди них: угледобывающая компания «Разрез Аршановский», ООО «Городской супермаркет» (управляет гипермаркетами «Азбука вкуса»), три компании из «Альфа-групп»: X5 Group (управляет супермаркетами «Перекресток» и «Пятерочка»), АО «АБ-Холдинг» (владеет Альфа-банком) и ООО «ЮНС-холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), а также АО «Акрон Групп» — производитель минеральных удобрений.

Статус экономически значимых позволит контролирующим акционерам данных организаций обеспечить права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций.

До этого министерство экономического развития озвучило примерное число компаний, которые войдут в перечень экономически значимых организаций. При этом Торосов отметил, что список может быть расширен по мере необходимости.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.