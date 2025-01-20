Госбюджет Украины потерял миллионы гривен на закупке компьютеров

Бывшего заместителя министра социальной политики Украины подозревают в нанесении ущерба в размере 24 млн гривен госбюджету на закупке компьютеров. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным украинских СМИ, речь идет о Борисе Лебедцове. По неподтвержденной информации, в ходе военного конфликта чиновник заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для министерства.

По данным СБУ, заключенное соглашение не отвечало задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка техники. Кроме того, договор также не был согласован с Минцифры. Чиновнику грозит от двух до пяти лет колонии по статье о служебной халатности.

До этого СБУ предъявила обвинение в пророссийских взглядах и оправдании специальной военной операции (СВО) блогеру и бывшему ведущему запрещенных на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Максу Назарову (настоящее имя — Назар Диордица). По данным службы, в ходе расследования была собрана «масштабная доказательная база» и получены данные независимых экспертиз, подтверждающих «антиукраинскую деятельность» Назарова на его YouTube-канале.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук раскрыл подробности своего похищения и пыток сотрудниками СБУ.