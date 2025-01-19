В России с 1 февраля вырастут некоторые социальные выплаты

В РФ с 1 февраля вырастет маткапитал и другие социальные выплаты

В России с 1 февраля 2025 года на 7,3% увеличится материнский капитал на первого ребенка. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал еще в ноябре прошлого года.

Сумма первой выплаты составит 676 398 рублей. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году составит 893 835 рублей. Такая сумма будет выплачена семье, если родители ранее не обращались за маткапиталом. Если маткапитал уже был получен ранее на первого ребенка, в 2025 году семья сможет получить доплату на второго ребенка в размере 217,4 тысячи рублей.

Также в феврале вырастет единовременная выплата при рождении ребенка — до 26,4 тысячи рублей. Кроме того, до 68,9 тысячи рублей увеличится ежемесячное пособие по уходу за несовершеннолетним до 1,5 года для работающих гражданок РФ.

О том, каким образом можно использовать средства маткапитала в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею увеличить выплату из остатков маткапитала.