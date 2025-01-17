В Госдуме оценили идею увеличить выплату из остатков маткапитала

Российские семьи получат хорошее подспорье, если в стране увеличат выплату из остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующую инициативу.

По ее словам, препятствий для реализации инициативы нет. Она отметила, что в 2024 году президент России Владимир Путин разрешил родителям использовать до 10 тыс. рублей из остатков выплаты, однако он не исключал дальнейшего повышения этой суммы.

«Предложение увеличить порог логично, поскольку происходит ежегодная индексация, — в том числе остатков материнского семейного капитала. С 1 февраля 2025 года он повысится как минимум на 7,3%. Поэтому увеличение размера выплаты из остатков могло бы быть реализовано», — сказала Бессараб.

Депутат добавила, что дополнительные средства можно будет направить, например, на подготовку к школе.

Накануне сообщалось, что в Госдуму внесли межфракционный законопроект, разрешающий выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сумму следует увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. рублей в связи с резким ростом цен на многие товары и услуги.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько россиян воспользовались программой маткапитала.