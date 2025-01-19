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Аналитики оценили возможность девальвации рубля в 2025 году

«РБК Инвестиции»: аналитики не нашли предпосылок для резкой девальвации рубля
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Мария Девахина/РИА Новости

В 2025 году возможно умеренное ослабление рубля, однако предпосылок для его резкой девальвации не наблюдается. Такое мнение высказали аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями».

Ключевое значение будут иметь операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке. Кроме того, влияние на рубль окажет спрос на иностранную валюту.

Если импорт сохранится на стабильном уровне, а экспорт из России ослабнет, это также может сыграть в сторону более слабого рубля. Однако от серьезного ослабления рубля его защитит торговый баланс, а также высокие процентные ставки.

Недавно агентство РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски» писало, что курс национальной российской валюты к доллару будет находиться в диапазоне от 100 до 120 рублей.

В свою очередь инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков сообщил, что в 2024 году курс доллара вырос на 13,4%.

Ранее экономист призвал использовать геополитику для борьбы с инфляцией в России.

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