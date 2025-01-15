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Экономист назвал способы борьбы с инфляцией в России

Экономист Колташов: курс рубля и санкции Запада – главные причины роста цен в РФ
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Новый год в России начался с очередного повышения цен. На разгон инфляции влияют несколько факторов, в том числе колеблющийся курс рубля и санкционное давление Запада, считает экономист Василий Колташов. Замедлить инфляцию помогут только решительные действия властей, в том числе в сфере геополитики, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В последние годы рубль все время скачет – это определяющая причина сложившейся ситуации, считает эксперт. По его мнению, всеобщее недовольство в этом свете играет важную роль, так как может сподвигнуть правительство на принятие мер – таких, как продажа валютной выручки.

Внешние обстоятельства тоже влияют на ситуацию – к примеру, цены на нефть, которые за минувшие два года опустились с $90 до $73 за баррель.

«Если в 2025 году цены на нефть будут повышаться или сохраняться на высоком уровне, это ограничит инфляцию», — отметил Колташов.

Однако бороться с инфляцией нужно не только экономическими мерами, но и грамотными геополитическими шагами, убежден экономист. По его мнению, России следует решительно ответить на санкции – так, чтобы это привело к росту цен на нефть. В том числе основной задачей должно стать удержание экспорта и запрет на вмешательство в эту сферу, считает эксперт. Если западные страны поймут, что им дорого это обойдется, то Россия сумеет сохранить и стабильный курс рубля, и нормальные цены, считает эксперт.

«Время геополитической борьбы с инфляцией настало. Главное — грамотно выстроить шахматную партию», — заключил экономист.

Напомним, до этого экономисты отмечали, что в 2024 году инфляция ускорилась и по итогам года может превысить отметку в 9%. По их мнению, в 2025 году она может замедлиться до 5-6%.

Ранее Минюст предложил увеличить штрафы из-за инфляции.

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