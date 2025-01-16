Названы пять способов защиты сбережений от падения рубля

В 2024 году курс доллара вырос на 13,4%, сказал «Газете.Ru» инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. Он назвал пять способов защитить свои сбережения в условиях снижения курса рубля.

«Резкие колебания курса рубля давно стали привычным сценарием для российской экономики. В 2024 году курс доллара вырос на 13,4%, и в 2025 году ожидается продолжение высокой волатильности. Но защитить свои сбережения реально. Первый способ — держать часть сбережений в валюте. Доллар за три года подорожал на 40%, и, по прогнозам, останется в диапазоне 100–110 рублей. Например, вложив 500 тыс. рублей в доллары в начале 2024 года при курсе 90 рублей, к концу года вы могли бы заработать около 12%», — отметил инвестор.

Он рекомендовал разделять активы — доллары для ликвидности (возможность быстро и выгодно продать. — «Газета.Ru») , евро для стабильности, а юань для доступа к азиатским рынкам. По словам инвестора, юань укрепляется на фоне расширения торговли с Китаем, и его роль как резервной валюты растет.

Второй способ защиты сбережений — инвестиции в золото. Ходченков подчеркнул, что золото показало впечатляющий рост в 2024 году: +20% в долларах и +40% в рублях. Инвестор уточнил, что покупка золота на 1 млн рублей в начале года увеличила бы капитал до 1,4 млн рублей к декабрю. Эксперт призвал обратить внимание на фонды сырьевых активов, которые показывают схожую устойчивость в периоды кризисов.

Третий способ — вложения в еврооблигации. Ходченков отметил, что еврооблигации международных компаний с доходностью 3–5% в валюте — это не только способ сохранить капитал, но и возможность получить прибыль. Инвестор пояснил, что облигации крупных корпораций, таких как Apple или ExxonMobil, остаются востребованными среди консервативных инвесторов.

Четвертый способ — покупка недвижимости и вложения в реальный сектор. Ходченков уточнил, что недвижимость остается одним из наиболее стабильных активов. Инвестор сказал, что в 2024 году ее стоимость в рублях выросла на 8%, а в долларах падение составило всего 2%. Эксперт назвал это особенно важным для тех, кто рассматривает долгосрочные вложения. Ходченков также посоветовал инвестиции в сельское хозяйство или инфраструктурные проекты, которые менее подвержены валютным рискам.

Пятый способ — держать часть средств в ликвидных инструментах, чтобы оперативно реагировать на рыночные изменения. Инвестор отметил, что в 2024 году индекс S&P 500 вырос на 18%. Ходченков призвал покупать иностранные акции на просадках за доллары.

«Паника — главный враг инвестора. Разделите активы между рублевыми и валютными инструментами, инвестируйте в защитные активы, такие как золото и еврооблигации, и будьте готовы к резким движениям курса. Рубль слабеет, но в правильной стратегии это не проблема, а возможность», — заключил Ходченков.

С начала января 2025 года доллар подорожал примерно на 1,15 рубля. 15 января американская валюта стоила почти 103 рубля.

Ранее доллар оказался вдвое популярнее у россиян, чем евро.