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Стало известно, как изменились показатели криптовалюты Трампа

Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные криптобирж.

«Одноименная «монета» появилась на криптобиржах в ночь на субботу, стартовав с отметки в 7$ за единицу. В течение дня ее котировки достигали $34,5, но затем корректировались», — говорится в сообщении.

Как следует из данных CoinMarketCap, по состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы, 18 января), стоимость $TRUMP колеблется у отметки в $28. При этом общий объем торгов с момента запуска составляет почти $10,5 миллиардов.

В свою очередь опрошенные агентством экономисты заявили, что ожидают от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в государственные резервы и погашения за счет него госдолга США.

До этого аналитик Bitget Research Райан Ли заявил, что в последние дни курс биткоина снижается. Это связано, в первую очередь, с опасениями инвесторов относительно денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы.

5 декабря 2024 года стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. К 30 декабря денежная единица подешевела до $93 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.

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