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Эстонская компания Operail возобновила перевозку грузов в Россию

Эстонская компания Operail возобновила грузоперевозки в РФ после приватизации
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Depositphotos

Эстонская компания Operail AS возобновила перевозку грузов в Россию после завершения процесса приватизации, который снял действовавшие ранее ограничения со стороны властей Эстонии. Об этом сообщает портал ERR.

По словам члена правления Operail Мерле Курвитс, компания является важным работодателем в Эстонии и ее решение о возобновлении перевозки грузов в РФ объясняется стремлением улучшить условия для своих сотрудников и увеличить налоговые поступления в бюджет страны. Она уточнила, что перевозимые товары не подпадают под санкции. Грузы доставляют из эстонских портов до границы с Россией по железной дороге, а затем передают российским компаниям, объяснила Курвитс.

Operail AS занимается грузоперевозками, арендой, строительством и ремонтом подвижного состава.

В декабре 2022 года министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут подписала распоряжение о запрете для государственной железнодорожной логистической компании Operail на перевозки российских и белорусских грузов с 1 января 2023 года. После завершения приватизации 9 декабря 2024 года ограничения потеряли силу.

В июне прошлого года издание Delfi писало, что Эстония вынуждена продать убыточную из-за антироссийских санкций государственную железнодорожную компанию Openrail. По словам Курвитс, общий объем грузоперевозок на железной дороге в стране за 2023 год сократился на 39%, а объем Operail упал почти на 70%.

Ранее сообщалось, что россияне и финны массово продают недвижимость в Эстонии.

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