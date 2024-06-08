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Эстония продает государственную ж/д компанию из-за антироссийских санкций

Delfi: Эстония внуждена продать убыточную из-за санкций госкомпанию

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Depositphotos

Эстония внуждена продать убыточную из-за антироссийских санкций государственную железнодорожную компанию Openrail. Об этом сообщает издание Delfi.

«В то время как общий объем грузоперевозок на железной дороге в Эстонии за прошлый год сократился на 39 процентов, объем Operail упал почти на 70 процентов, поскольку, в отличие от конкурентов, мы прекратили перевозку грузов из России и Беларуси», — объяснил член правления Operail Мерле Курвитс.

Эстония в рамках антироссийских санкций закрыла российским компаниям доступ к собственным портам, куда по железной дороге доставлялась продукция на экспорт.

До этого главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени, сравнил Эстонию с грибником, которых хочет посадить в корзинку медведя вместо грибов.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию вернуть буи на морской границе с Эстонией.

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