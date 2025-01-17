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Россияне и финны массово продают недвижимость в Эстонии

ERR: граждане России и Финляндии массово продают недвижимость в Эстонии
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Depositphotos

Граждане России и Финляндии активно участвуют в сделках по продаже недвижимости в Эстонии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на портал Kinnisvara24.

В 2024 году количество сделок по продаже, инициированных россиянами и финнами, значительно превысило количество покупок. В частности, в столичном уезде Харьюмаа россияне совершили 28 покупок и 176 продаж, в то время как финны провели 55 покупок и также 176 продаж. Более того, жители Эстонии с российским гражданством заключили 333 сделки по продаже недвижимости в уезде Ида-Вирумаа.

Многие иностранцы, ранее приобретавшие недвижимость в Эстонии в инвестиционных целях, теперь ее продают на фоне нестабильной ситуации на рынке аренды жилья.

8 июня прошлого года сообщалось, что власти Эстонии хотят ограничить покупку недвижимости для граждан «третьих стран». Речь идет о недвижимости в местах, имеющих стратегическое значение для страны.

Ранее в Эстонии призвали упразднить категорию лиц без гражданства.

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