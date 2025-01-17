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ЦБ зарегистрировал новую платежную систему

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», которая стала первым пополнением реестра регулятора в текущем году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Оператором «Пэйви» выступает ООО «Пэйви», зарегистрированное во Владивостоке в феврале 2024 года. Уставный капитал компании составляет 21,2 млн рублей, а единственным бенефициаром, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, является Роман Вирич.

В настоящее время все три сайта платежной системы, представленные при регистрации, не функционируют.

Центральный банк России в 2024 году внес в реестр три новые платежные системы: «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер». «Пэйви стала первой компанией, получившей регистрацию в текущем году.

До этого президент России Владимир Путин положительно оценил платежную систему «Мир». По его словам, она могла бы стать еще более совершенной, если бы не «искусственные препятствия». Глава государства обратил внимание, что всем трудностям назло, она развивается.

Ранее Киев ввел санкции против оператора платежной системы «Мир».

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