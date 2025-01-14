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Киев ввел санкции против оператора платежной системы «Мир»

Зеленский объявил о введении санкций против оператора платежной системы «Мир»
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Максим Дурнев/Sputnik/РИА Новости

Украина ввела санкции против оператора платежной системы «Мир». Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Антироссийские санкции вводятся на 10 лет и касаются в общей сложности 75 физических и 65 юридических лиц. Кроме оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК), санкциям подвергнется и другая российская платежная система — «Золотая Корона». Рестрикции заключаются в блокировке активов, прекращении торговых операций, остановке экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, Зеленский заявил о внесении в Верховную раду Украины законопроекта об уголовной ответственности за попытки обойти антироссийские санкции.

10 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране ожидают удара по российской экономике.

В тот же день США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Ранее глава МИД Украины предложил Евросоюзу радикальную меру в отношении России.

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