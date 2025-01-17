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В Китае заметили большое количество магазинов с продуктами из России

Посольство: в КНР есть большое число магазинов с продуктами питания из РФ
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Юрий Смитюк/ТАСС

Большое количество магазинов с российскими продуктами питания в последнее время открылось в некоторых городах Китая. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в КНР.

«Мы горячо поддерживаем расширение торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Китаем, приветствуем растущий интерес местных потребителей к российским товарам», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в России выпускается большой ассортимент высококачественных продуктов, которые можно предложить китайским потребителям.

Также в дипмиссии с сожалением указали на то, что в ряде магазинов можно встретить контрафактную продукцию, которую выдают под видом российской. Посольство призвало китайских потребителей внимательно относиться к приобретаемой продукции.

13 января сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 миллиарда, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

До этого сообщалось, что Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (больше на 4% по сравнению с 2023 годом) и ввез из России товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

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