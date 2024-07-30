Газпромбанк планирует увеличить до 6 млн число активных розничных клиентов к концу года

За 6 месяцев 2024 года число активных розничных клиентов Газпромбанка увеличилось на 400 тыс. человек и превысило 5 млн. Об этом говорится в опубликованном банком отчете о работе розничного бизнеса и цифровых сервисов за первое полугодие 2024 года. При этом к концу этого года банк планирует увеличить активную клиентскую базу до 6 млн человек.

Как уточнил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович, эффективность стратегии и комплексный подход банка к развитию всей продуктовой линейки позволили продемонстрировать хорошие бизнес-показатели.

«Наша задача до конца года – показать рекордный прирост активной клиентской базы и портфеля пассивов, динамично развивать карточные продукты и переводы, и выйти на федеральный уровень масштабирования цифровых сервисов», — добавил он.

Из отчета следует, что число клиентов дистанционного банковского обслуживания Газпромбанка увеличилось на 374 тыс. человек (9,8%) и составило 4,2 млн активных клиентов. Их число банк также планирует увеличить до 4,7 млн человек в этом году.

В банке утончили, что благодаря в том числе расширению новых каналов открытия продуктов кредитной организации удалось на 350 млрд рублей (+27%) нарастить портфель вкладов и накопительных счетов розничных клиентов (без учета premium banking). Кроме того, в этом году банк выдал более 1,2 млн дебетовых карт.

Также в этот период портфель кредитных карт составил 39 млрд рублей, увеличившись на 14%. В планах банка — увеличить его до 43 млрд рублей к концу года. В сегменте залогового кредитования Газпромбанк показал заметный результат в увеличении портфеля автокредитов. Так, за полгода этот показатель вырос на 27% и превысил 53 млрд рублей.

При этом банку удалось привлечь более 70 тыс. новых клиентов премиум-сегмента — их число увеличилось на 20%. Портфель пассивов премиальных клиентов увеличился на 150 млрд рублей (+26%).

Отмечается, что более 4 млн клиентов активно используют цифровые сервисы Газпромбанка и его партнеров — Gazprom Pay, Газпром Бонус и GorodPay. К концу года общее количество пользователей превысит 7 млн человек.