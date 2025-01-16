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Кандидат на пост главы минфина предупредил об угрозе экономического кризиса в США

Кандидат на пост главы минфина: в США может разразиться кризис в конце года
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Global Look Press

В США может разразиться экономический кризис и произойти беспрецедентное повышение налогов, если конгресс не предпримет срочные меры. Об этом заявил кандидат на пост главы минфина страны Скотт Бессент, пишет РИА Новости.

«Федеральное правительство имеет серьезные проблемы с расходами, что привело к дефицитам, которые в среднем составляют рекордные 7% ВВП за последние четыре года», — сказал он.

По словам Бессента, необходимо навести порядок в финансах, урезать необязательные расходы, которые за период президентства Джо Байдена выросли на 40%, и сосредоточиться на инвестициях, стимулирующих экономический рост, вместо неэффективных трат, способствующих инфляции.

Если оставить ситуацию такой, какая она есть, то к концу 2025 года налоги могут вырасти на 4 трлн долларов, предупредил он. Последствия этого крупнейшего в истории США скачка налогов будут разрушительны для экономики, добавил кандидат на пост министра финансов.

До этого газета The New York Times писала, что Бессент намерен избавиться от своих активов ради новой должности. Авторы отметили, что инвестор намерен закрыть основанную им фирму Key Square, а также уйти из фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Состояние Бессента оценивается в $700 млн, из которых $100 млн вложены в ценные бумаги минфина США.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Бессента на должность министра финансов в ноябре прошлого года. По словам политика, у этого бизнесмена репутация одного из ведущих международных инвесторов и стратегов в геополитике и экономике.

Ранее Бессент предсказал экономике США «золотой век» при поддержке Трампа.

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