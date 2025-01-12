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Кандидат Трампа на пост министра финансов хочет избавиться от активов

Инвестор Бессент планирует избавиться от активов ради поста главы минфина США
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Matt Kelley/AP

Кандидат на пост министра финансов США в новой администрации избранного президента Дональда Трампа, инвестор Скотт Бессент намерен избавиться от своих активов ради должности. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документы, представленные перед слушаниями в конгрессе по поводу кандидатуры предпринимателя.

«Бессент продает несколько инвестиций, которые могут создать потенциальный конфликт интересов, включая биржевой фонд с Bitcoin; счет, на котором ведется торговля юанями», — говорится в материале.

Авторы отметили, что инвестор намерен закрыть основанную им фирму Key Square, а также уйти из фонда Bessent-Freeman Family Foundation. Состояние Бессента оценивается в $700 млн, из которых $100 млн вложены в ценные бумаги минфина США.

Трамп предложил Бессента на должность министра финансов в ноябре прошлого года. По словам политика, у этого бизнесмена репутация одного из ведущих международных инвесторов и стратегов в геополитике и экономике.

Ранее кандидат Трампа на пост главы нацразведки США сменила позицию по электронной слежке.

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