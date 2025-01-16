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В США предсказали «золотой век» страны

Reuters: Бессент предсказал экономике США «золотой век» при поддержке Трампа
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Mel Evans/AP

Кандидат избранного главы Белого дома Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент предсказал экономике Соединенных Штатов «золотой век» при поддержке администрации главы государства конгрессом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бессент заявил, что при поддержке конгресса администрация Трампа может открыть новую, более сбалансированную эру процветания для американцев», — говорится в публикации.

Накануне руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, доктор географических наук Евгений Шварц заявил, что Трамп вряд ли намеревается присоединить остров к США из-за ресурсов, скорее всего, его планы связаны с вопросами обороны.

До этого Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу.

Ранее Нетаньяху обсудил с Байденом ход переговоров по Газе.

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